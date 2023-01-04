Олимпийского чемпиона по велоспорту угрожали убить в присутствии его детей

В Великобритании начался суд по делу об ограблении дома знаменитого шоссейного велогонщика Марка Кавендиша в Эссексе.

В ноябре 2021 года трое налетчиков в масках и с ножами проникли ночью в жилище спортсмена и похитили у него двое часов стоимостью 400 тысяч и 300 тысяч фунтов. Ценные вещи 37-летний спортсмен выдал под угрозой убийства на глазах у его жены и детей.

Получив желаемое, грабители покинули дом Кавендиша, однако вскоре были задержаны полицией. Теперь они находятся на скамье подсудимых, но двое подозреваемых отрицают свою вину. Третий обвиняемый сознался после того, как экспертиза исследовала образцы ДНК, оставленные преступниками в доме олимпийского чемпиона.