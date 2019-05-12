Олимпийский чемпион Манаков скончался в возрасте 58 лет

Чемпион Олимпийских игр 1980 года по велоспорту на треке Виктор Манаков скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил президент Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов. Подробности смерти не уточняются.

- Сегодня утром скоропостижно скончался олимпийский чемпион 1980 года Виктор Манаков. Ушел из жизни отец сыновей Виктора и Максима, мой друг, тренер, учитель и жизнерадостный человек. Соболезнования его супруге Йоланте, - написал Екимов в Твиттере.