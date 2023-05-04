Никифоров заявил, что не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI

Бывший главный тренер сборной России по BMX Валерий Никифоров поделился мнением о решении Международного союза велосипедистов (UCI) допустить россиян и белорусов до турниров.

«Я считаю, что не следует чрезмерно обольщаться вердиктом UCI. Да, с одной стороны, не может не радовать, что наших ребят допустили до соревнований, пусть и в нейтральном статусе. Но с другой — мы не понимаем до конца, какие условия нам поставят для возвращения. Нельзя исключать, что требования UCI окажутся неприемлемыми для российских велосипедистов. Поэтому раньше времени радоваться не стоит», — цитирует Никифорова RT.

3 мая UCI принял решение допустить российских и белорусских велосипедистов в нейтральном статусе до международных соревнований, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира.