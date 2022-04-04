Нидерландский велогонщик ван дер Пул стал победителем «Тура Фландрии»
Представитель Нидерландов Матье ван дер Пул из команды Alpecin-Fenix стал победителем шоссейной велогонки «Тур Фландрии», протяженность которой составила 272,5 км.
Второе место занял его соотечественник Дилан ван Барле (Ineos Grenadiers), третье — француз Валентен Мадуа (Groupama-FDJ).
В женском заезде на 159 км первой стала бельгийка Лотте Копецки (SD Worx). Второе место заняла нидерландка Аннемик ван Влетен (Movistar Team), третье — ее соотечественница Шанталь ван ден Брук-Блак (SD Worx).
Источник: https://rsport.ria.ru/
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