Международная многодневная гонка «Пять колец Москвы» не состоится в 2020 году в связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт Федерации велосипедного спорта России.

Ранее гонка была перенесена на август после отмены всех весенних стартов, но из-за последствий ограничений, в частности, по международному авиасообщению, было принято решение об отмене соревнований.

Дальнейшие решения по календарю будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, рекомендациями Роспотребнадзора. Согласно проекту календаря, в июле планируется провести Всероссийские соревнования в Ижевске, в организации которых будут соблюдаться все меры по санитарной безопасности.