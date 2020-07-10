Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Велоспорт

Многодневная гонка «Пять колец Москвы» не состоится в 2020 году

10 июля 2020, 16:04
Теги:

Международная многодневная гонка «Пять колец Москвы» не состоится в 2020 году в связи со сложившейся ситуацией из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт Федерации велосипедного спорта России.

Ранее гонка была перенесена на август после отмены всех весенних стартов, но из-за последствий ограничений, в частности, по международному авиасообщению, было принято решение об отмене соревнований.

Дальнейшие решения по календарю будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, рекомендациями Роспотребнадзора. Согласно проекту календаря, в июле планируется провести Всероссийские соревнования в Ижевске, в организации которых будут соблюдаться все меры по санитарной безопасности.

Дополнительная информация:

https://fvsr.ru/press/news/200710-mnogodnevnaa-gonka-pat-kolec-moskvy-ne-sostoitsa-v-2020-godu

Велоспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир