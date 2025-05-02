Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 79 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) за два года одобрил нейтральный статус 79 российским спортсменам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы UCI.

Отмечается, что с начала 2025-го нейтральный статус получили 19 россиян: Анар Алиев, Илья Бескровный, Никита Фоминов, Игорь Гирилович, Лев Гонов, Вадим Гвоздарев, Арсений Любишкин, Виктор Манаков, Александр Моллаев, Ирек Ризаев, Егор Титов, Юлия Чертихина, Валерия Голяева, Кристина Ильина, Светлана Рыбина, Майя Савина, Александра Симашкина, Софья Ситникова-Рыхлицкая и Александра Ушакова. До этого нейтральный статус был одобрен 60 российским велосипедистам.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов принял решение допустить россиян и белорусов к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Одним из условий допуска является отсутствие у атлетов какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, а также поддержки СВО в любой форме. На турнирах российские и белорусские велосипедисты не могут выступать с национальным флагом и гимном.