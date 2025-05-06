Международный союз велосипедистов одобрил нейтральный статус 15 российским специалистам

Международный союз велосипедистов (UCI) за два года присвоил нейтральный статус 15 российским тренерам и специалистам, сообщает ТАСС со ссылкой на документы UCI.

Отмечается, что с начала этого года нейтральный статус получили тренеры Павел Якушевский, Александр Валов и врач Ольга Бессонова.

До этого нейтральный статус был одобрен таким тренерам и специалистам, как Никита Бекинеев, Олег Даниленко, Владислав Дронов, Владимир Хозов, Сергей Киренкин, Владимир и Ита Кирильцевы, Александр Кузнецов, Юрий Нестеров, Александр Самарин, Денис Шпагин и Равиль Юсупов.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов принял решение допустить россиян к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов. Российские тренеры и специалисты, которые планируют сопровождать атлетов на международных турнирах, также должны сначала получить от UCI нейтральные статусы.