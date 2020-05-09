Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Велоспорт

Маршрут «Вуэльты» в 2020 году не будут пролегать через Португалию

14:01
Теги:

Маршрут многодневной велошоссейной гонки «Вуэльта» 2020 года не будет проходить через территорию Португалии, сообщается на сайте Гранд-тура.

Маршрут невозможно провести в муниципалитетах Порту, Матозиньюш и Визеу, потому что на этих территориях нельзя обеспечить оптимальные условия, необходимые для проведения гонки. Отмечается, что альтернативные варианты для 15-го и 16-го этапов Гранд-тура, которые должна была принять Португалия, уже утверждены. Информация о новых местах проведения гонки будет объявлена в ближайшие недели

Велоспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир