Люксембуржец Юнгельс выиграл девятый этап «Тур де Франс»

Люксембургский велогонщик Боб Юнгельс из команды Citroen выиграл девятый этап «Тур де Франс». Спортсмен преодолел дистанцию 192,9 км за 4 часа 46 минут 39 секунд.

Вторым финишировал испанец Джонатан Кастровьехо из команды Ineos Grenadiers, третьим — его соотечественник Карлос Верона из Movistar Team.

Капитан команды Bora-Hansgrohe, российский велогонщик Александр Власов занял 27-е место.

В генеральной классификации лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Власов в общем зачете идет на 12-м месте.