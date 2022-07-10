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Сегодня, 19:30

Люксембуржец Юнгельс выиграл девятый этап «Тур де Франс»

Алексей Еремин
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Люксембургский велогонщик Боб Юнгельс из команды Citroen выиграл девятый этап «Тур де Франс». Спортсмен преодолел дистанцию 192,9 км за 4 часа 46 минут 39 секунд.

Вторым финишировал испанец Джонатан Кастровьехо из команды Ineos Grenadiers, третьим — его соотечественник Карлос Верона из Movistar Team.

Капитан команды Bora-Hansgrohe, российский велогонщик Александр Власов занял 27-е место.

В генеральной классификации лидирует словенец Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates. Власов в общем зачете идет на 12-м месте.

Источник: https://tass.ru/sport/15178579
Тур де Франс
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Россиянин Власов поднялся в топ-7 генеральной классификации «Тур де Франс»
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