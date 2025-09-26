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26 сентября 2025, 09:46

Лапартьян переизбран на пост президента Международного союза велосипедистов

Алина Савинова

Француза Давида Лапартьяна переизбрали на пост президента Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает пресс-служба организации.

Решение было принято на 194-м конгрессе UCI, который прошел в Кигали (Руанда). Лапартьян являлся единственным кандидатом, поэтому выборы проводились без голосования. 52-летний француз переизбран на пост главы UCI в третий раз и будет занимать данную должность в течение следующих четырех лет.

«Спасибо вам, что я получил мандат еще на четыре года. Я сохраняю прежний энтузиазм и энергию после восьми лет работы. Мне еще много предстоит сделать», — заявил Лаппартьян.

В сентябре 2024 года Лаппартьян стал одним из семи кандидатов на пост президента МОК, который в марте 2025-го заняла Кирсти Ковентри.

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