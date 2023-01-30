Курбатов не вернется в велоспорт после окончания дисквалификации

Российский велогонщик Алексей Курбатов не планирует возвращаться в спорт после окончания срока дисквалификации.

«Я завершил карьеру еще до дисквалификации, и отстранение никак не повлияло на мое решение уйти из спорта. Я закончил во время пандемии, когда вернулся в страну. Тогда было ощущение, что накатался, хотелось спокойствия, пожить на одном месте, заниматься собой, строить семью. Все это повлияло на мое решение, о котором через какое-то время я даже немного пожалел. Наверное, все-таки надо было немного еще покататься. Но сейчас у меня уже другая жизнь, любимая работа. Хотя для себя продолжаю крутить велостанок, хожу в тренажерный зал и, вероятно, буду выступать в любительской лиге», — приводит ТАСС слова Курбатова.

Спортсмен был дисквалифицирован за нарушение правил доступности для допинг-тестирования на 16 месяцев. Срок наказания истек 8 января.

Курбатов является двукратным бронзовым призеров чемпионатов Европы по велотреку, а также участником летних Олимпийских игр 2016 года.