Колумбийский велогонщик Игита стал победителем «Вуэльты Каталонии»

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Колумбиец Серхио Игита из команды BORA — hansgrohe стал победителем шоссейной велогонки «Вуэльта Каталонии».

Общее время, за которое Игита преодолел семь этапов, составило 29 часов 53 минуты 33 секунды.

Вторым стал эквадорец Ричард Карапас из команды INEOS Grenadiers (отставание — 16 секунд). Третье место занял португалец Жуан Алмейда из UAE Team Emirates (+0.52).

Следующим этапом мирового тура станет гонка Париж — Рубе, которая пройдет 17 апреля.