Колобневу и Винокурову грозит до 6 месяцев тюрьмы

Казахстанский велогонщик Александр Винокуров и россиянин Александр Колобнев могут быть приговорены к шести месяцам лишения свободы, сообщает AP Sports. В 2012 году прокуратура Бельгии обвинила спортсменов в участии в договорной гонке. Как отмечалось, Винокуров заплатил Колобневу 150 тысяч евро, чтобы россиянин проиграл ему на финише гонки Льеж — Бастонь — Льеж в 2010 году.

Оба спортсмена вину не признают. Решение будет принято судом Льежа 8 октября. Прокуроры просят о штрафе Винокурову в размере 150 тысяч, Колобневу — 50 тысяч. Также они приказали конфисковать с банковского счета Колобнева 150 тысяч евро.