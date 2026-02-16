Велоспорт
16 февраля, 06:41

Итальянского 18-летнего велогонщика Маццолени насмерть сбила машина

Сергей Ярошенко

Итальянского велогонщика Франческо Маццолени, выступавшего за команду Gooddshop Yoyogurt, сбила машина.

Спортсмен умер в возрасте 18 лет от полученных травм.

«Для нас это очень печальное воскресенье. Наш Франческо Маццолени ушел из жизни слишком рано. Он погиб во время тренировки на родной трассе, занимаясь любимым делом», — говорится в заявлении команды.

Инцидент произошел в воскресенье днем недалеко от коммуны Барзана на севере Италии.

Еще три российских велогонщика получили нейтральный статус

