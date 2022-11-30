Итальянский велогонщик Ребеллин погиб после столкновения с грузовиком на тренировке

Итальянский велогонщик Давиде Ребеллин скончался в возрасте 51 года, сообщает Il Gazzettino.

Инцидент произошел во время тренировки спортсмена под Виченцце утом 30 ноября. По информации издания, Ребеллин был сбит грузовиком и погиб мгновенно. Водитель покинул место происшествия. Полиция ведет расследование и устанавливает личность водителя грузовика.

Ребеллин более 50 раз финишировал в первой десятке однодневных гонок Мирового кубка и ПроТура. Он также выигрывал ьеж — Бастонь — Льеж, Флеш Валонь и Амстел Голд Рейс.

В конце сезона-2022 итальянец объявил о завершении своей 30-летней карьеры.