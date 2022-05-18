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Сегодня, 18:56

Альберто Дайнезе выиграл 11-й этап «Джиро д'Италия»

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Итальянский велогонщик Альберто Дайнезе из команды Team DSM стал победителем 11-го этапа многодневной гонки «Джиро д'Италия».

Дайнезе показал время 4 часа 19 минут и 4 секунды. Вторым пришел колумбиец Фернандо Гавирия из команды UAE Team Emirates. Третий — итальянец Симоне Консонни из команды Cofidis. Оба спортсмена показали такое же время, что и победитель.

12-й этап велогонки пройдет 19 мая.

Действующим победителем «Джиро д'Италия» является колумбиец Эган Берналь.

Джиро д`Италия
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