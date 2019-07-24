Итальянец Трентин выиграл 17-й этап "Тур де Франс"

Итальянский велогонщик Маттео Трентин, представляющий команду Mitchelton-Scott, выиграл 17-й этап престижной веломногодневки "Тур де Франс". Он преодолел дистанцию протяженностью 200 километров за 4 часа 21 минуту и 36 секунд.

Второе место занял датчанин Каспер Асгрин из команды Deceuninck – Quick-Step, третье время показал бельгиец Грег ван Авермат из ССС Team. Россиянин Ильнур Закарин, представляющий "Катюшу-Альпецин", стал 86-м.

Лидерство в общем зачете сохраняет француз Жюлиан Алафилипп.