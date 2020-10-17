Итальянец Ганна выиграл индивидуальную гонку на 14-м этапе «Джиро д'Италия»

Итальянский велогонщик Филиппо Ганна выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом на «Джиро д'Италия».

На 14-м этапе протяженностью 34,1 км Ганна из INEOS Grenadiers показал время 42 минуты 40 секунд. Вторым стал его партнер по команде австралиец Роан Деннис, третьим — американец Брэндон Макналти.

Российский велогонщик ССС Ильнур Закарин показал 18-й результат.

Португалец Жоау Алмейда (Deceuninck — Quick Step) сохранил лидерство в генеральной классификации.