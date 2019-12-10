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Допинг

Источник: санкции ВАДА в велоспорте коснутся россиян только на Олимпиаде и чемпионате мира

10 декабря 2019, 21:10
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В Международном союзе велосипедистов (UCI) сообщили, что «чистые» российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Санкции, объявленные ВАДА, коснутся только указанных турниров. Решение не коснется Мирового тура и остальных соревнований.

— UCI принял к сведению решение WADA об исключении России из международного спортивного движения на четырехлетний период, — цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы UCI. — Как подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс организация, UCI внимательно следит за этой ситуацией и примет это решение для велоспорта, как только оно станет окончательным. Оно лишит Россию участия в Олимпийских играх и крупнейших турнирах (чемпионатах мира в случае с нашим видом спорта) в международном спортивном календаре в течение указанного периода.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191210/1562231227.html

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