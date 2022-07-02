Испанский велогонщик Вальверде попал под машину во время тренировки

Чемпион мира по велоспорту Алехандро Вальверде попал под колеса автомобиля в Испании во время тренировки, сообщает Opinion de Murcia.

Спортсмена доставили в больницу, где он по-прежнему находится под наблюдением врачей. Команда Movistar, за которую он выступает, сообщила, что Вальверде избежал переломов и серьезных травм.

Вместе с ним также пострадал еще один велосипедист, чье имя не называется. По данным испанских СМИ, водитель авто скрылся с места происшествия.

Вальверде — чемпион (2018) и многократный призер чемпионатов мира в групповой гонке, победитель генеральной классификации «Вуэльты» 2009 года.