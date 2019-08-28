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Испанец Руис выиграл 5-й этап «Вуэльты»

19:11
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Испанец Анхель Мадрасо Руис, представляющий команду «Burgos-BH», выиграл пятый этап многодневной гонки «Вуэльта». Он преодолел дистанцию 170,7 километра за 4 часа 58 минут 31 секунды.

Вторым финишировал голландец Йетсе Бол Burgos-BH»), третьим — испанец Хосе Эррада Cofidis»).

Лучший из россиян — Павел Кочетков («Катюша-Альпецин») занял 71-е место.

В генеральной классификации лидирует колумбиец Мигель Анхель Лопес из «Астаны».

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