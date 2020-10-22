Ирландский велогонщик Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation стал победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта», которая проходит в Испании.

Протяженность этапа составила 151,6 километра. Он преодолел дистанцию за 4 часа 27 минут 49 секунд.

Вторым стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третьим — эквадорец Ричард Карапас из Ineos. Российский гонщик «Астаны» Александр Власов, впервые выступающий на «Вуэльте», финишировал пятым.

В общем зачете лидерство сохраняет Роглич.