Ирландец Мартин выиграл третий «Вуэльты», Власов — пятый
19:08
Ирландский велогонщик Дэниел Мартин из Israel Start-Up Nation стал победителем третьего этапа веломногодневки «Вуэльта», которая проходит в Испании.
Протяженность этапа составила 151,6 километра. Он преодолел дистанцию за 4 часа 27 минут 49 секунд.
Вторым стал словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, третьим — эквадорец Ричард Карапас из Ineos. Российский гонщик «Астаны» Александр Власов, впервые выступающий на «Вуэльте», финишировал пятым.
В общем зачете лидерство сохраняет Роглич.