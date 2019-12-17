Ильнур Закарин: «Сменить гражданство? Нужно согласие федерации и 2,5 миллиона евро»

Российский шоссейный велогонщик Ильнур Закарин прокомментировал сообщения в сети, где говорится о том, что спортсмен может сменить гражданство из-за санкций Всемирного антидопингового агенства (ВАДА).

— Я сейчас вас, наверное, расстрою, потому что на самом деле эту ситуацию со сменой гражданства сильно раздули СМИ, — заявил Закарин. — На брифинге на сборах я сказал, что действительно в теории я мог бы сменить гражданство на кипрское, потому что я живу на Кипре. CyclingNews так и написали, кажется. А потом это все начали коверкать. Говорить о том, что я над этим работаю или что я чуть ли уже не решил этот вопрос, как некоторые пишут — это попытка словить хайп.

Понимаете, если я сейчас даже сменю гражданство — я все равно попадаю под карантин и пропущу Олимпиаду-2020 сто процентов. Нужно еще и согласие российской федерации. А потом, думаете, сменить гражданство — это так легко? Нужно 2,5 миллиона [евро] принести. У меня таких денег нет. (Кипр предоставляет гражданство за инвестиции. Нижний порог действительно составляет 2,5 миллиона евро плюс 150 тысяч взноса в государственные фонды. — Прим. «СЭ»)

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