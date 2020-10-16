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Ильнур Закарин переходит в «Газпром-РусВело»

14:53
Ильнур Закарин.
Ильнур Закарин.
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Российский гонщик Ильнур Закарин пополнит состав команды «Газпром-РусВело» в 2021 году. Контракт рассчитан на два года, сообщает пресс-служба команды.

Среди главных профессиональных достижений Закарина — победы на этапах Гранд-туров «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и третье место в генеральной классификации «Вуэльты Испании».

«Хочу подчеркнуть, что перехожу в команду не с целью только передавать свой опыт, а с настроем показывать максимум и добиваться побед. Мы уже обсудили календарь гонок на сезон следующего года с руководством команды. Буду настраиваться на первую половину сезона, постараюсь выйти на пик формы к весенним многодневным гонкам», — сказал Ильнур Закарин.

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