Гонщик «РусВело» рассказал, что у него нет связи с врачами госпиталя в ОАЭ

Гонщик «РусВело» Дмитрий Страхов в интервью «Известиям» рассказал, как себя чувствует. 24-летний спортсмен уже четвертую неделю лежит в госпитале в ОАЭ из-за пандемии коронавируса.

— Как ваше самочувствие? Известно, когда вам дадут возможность покинуть госпиталь?

— Самочувствие хорошее. Понимание, что меня надо отпустить домой, было с первого дня. У меня не было никаких симптомов, когда меня забрали в госпиталь, нет их и сейчас. Я имею в виду насморк, кашель, боль в горле. Постоянно измеряют температуру, и она всегда в норме.

— А тесты показывают, что вируса нет? Правильно я знаю, их делают с периодичностью в два дня?

— Их, бывает, делают каждый день, бывает, раз в два или три дня. Так что периодичность не очень понятна. Тестов действительно очень много, но у меня нет обратной связи от врачей, положительные или отрицательные результаты — я не видел.

— Врачи говорили вам, что на этой неделе вас могут отпустить?

— Именно лечащие врачи заходят редко, так что у меня нет полной информации.