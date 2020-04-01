Велоспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Велоспорт

Гонщик «РусВело» рассказал, что у него нет связи с врачами госпиталя в ОАЭ

01:11

Гонщик «РусВело» Дмитрий Страхов в интервью «Известиям» рассказал, как себя чувствует. 24-летний спортсмен уже четвертую неделю лежит в госпитале в ОАЭ из-за пандемии коронавируса.

— Как ваше самочувствие? Известно, когда вам дадут возможность покинуть госпиталь?

— Самочувствие хорошее. Понимание, что меня надо отпустить домой, было с первого дня. У меня не было никаких симптомов, когда меня забрали в госпиталь, нет их и сейчас. Я имею в виду насморк, кашель, боль в горле. Постоянно измеряют температуру, и она всегда в норме.

— А тесты показывают, что вируса нет? Правильно я знаю, их делают с периодичностью в два дня?

— Их, бывает, делают каждый день, бывает, раз в два или три дня. Так что периодичность не очень понятна. Тестов действительно очень много, но у меня нет обратной связи от врачей, положительные или отрицательные результаты — я не видел.

— Врачи говорили вам, что на этой неделе вас могут отпустить?

— Именно лечащие врачи заходят редко, так что у меня нет полной информации.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/993821/timur-ganeev/u-menia-net-obratnoi-sviazi-ot-vrachei

Велоспорт: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир