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Сегодня, 19:04

Якобсен выиграл второй этап «Тур де Франс»

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Голландец Фабио Якобсен из команды «Deceuninck-Quick Step» выиграл второй этап велогонки «Тур де Франс» протяженностью 202,5 километров.

Спортсмен показал время 4 часа 34 минуты и 34 секунды. Второе место у бельгийца Ваута ван Арта, представляющего команду «Jumbo-Visma», третье — у датчанина Мадса Педерсена из «Trek-Segafredo».

Россиянин Александр Волков из команды «Bora-Hansgrohe» финишировал на 57-м место.

Этап проходил на территории Дании, как и следующий, который состоится 3 июля.

Тур де Франс
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