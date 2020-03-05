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Генменеджер «РусВело» — о карантине в ОАЭ: «Это глобальная истерия, которая не имеет ничего общего с действительностью»

03:34

Генеральный менеджер «РусВело» Ренат Хамидулин назвал глобальной истерией ситуацию, в которую попала его команда в ОАЭ. Почти неделю спортсменов и сотрудников не выпускают из отеля из-за карантина, а гонщика Игоря Боева и механика Дмитрия Филипповича забрали в госпиталь с подозрением на коронавирус.

— Это глобальная истерия, которая не имеет ничего общего с действительностью, — цитируют «Известия» Хамидулина. — Судите сами, людей забирают в госпиталь, держат там без объяснения причин, хотя у них нет никаких симптомов. К тому же какой это карантин, если они лежат в палате по двое. Или, например, Дмитрий Филиппович жил в одном номере с другим механиком нашей команды примерно 10 дней. Но одного в итоге забрали в госпиталь, второй находится в отеле. Так что возникает очень много вопросов.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/983284/timur-ganeev/zabolelshchiki-kak-kitaiskii-patogen-podbiraetsia-k-sportu

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