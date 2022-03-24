Французской велогонщице увеличили срок дисквалификации, несмотря на жалобы на домогательства

Спортивные власти Франции увеличили с двух до четырех лет дисквалификацию велогонщицы Марион Сико, пойманной на эритропоэтине (ЭПО).

28-летняя спортсменка сдала положительный тест в 2019 году во время чемпионата страны и после этого заявила, что приняла решение использовать допинг в результате психологического давления со стороны менеджера команды «Дольчини-Ван Эйк» Марка Бракке. Международный союз велосипедистов (UCI) поверил в эту версию и ограничился минимальным наказанием, однако во Франции посчитали версию Сико отговорками — и теперь Марион сможет вернуться в большой спорт только в 2024 году.

Бракке в 2020 году был признан спортивными властями виновным в сексуальных домогательствах к двум спортсменкам — Сико и еще одна велогонщица Сара Юманс пожаловались, что менеджер регулярно требовал от них «фото в трусиках, бюстгальтере или в бикини». Сам функционер уверяет, что это делалось ради контроля веса девушек.

«Дольчини-Ван Эйк» признала, что менеджер вел себя неподобающим образом, но обвинила Марион в том, что она использует кампанию #MeToo, чтобы снизить срок своей дисквалификации. Жалоба на сексуальные домогательства, которую Сико подала в прокуратуру, еще находится на процессе расследования.