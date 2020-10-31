Француз Гудю выиграл 11-й этап «Вуэльты»

Француз Давид Гудю из команды Groupama-FDJ стал победителем 11-го этапа престижной многодневной велогонки «Вуэльта».

Гудю преодолел дистанцию в 170 километров за 4 часа 54 минуты 13 секунд. Вторым стал испанец Марк Солер (Movistar Team), третьим — австралиец Майкл Сторер из Team Sunweb. Россиянин Александр Власов из «Астаны» стал шестым, отстав от победителя на 58 секунд.

В общем зачете лидерство сохраняет словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma.