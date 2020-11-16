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Европейский союз велосипедистов избежал серьезных финансовых потерь из-за пандемии

13:10
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Вице-президент Европейского союза велосипедистов Александр Гусятников рассказал, что организации удалось избежать больших финансовых потерь в условиях пандемии коронавируса.

— Прогнозировать события на следующий год практически невозможно — все будет зависеть от темпа развития пандемии, — приводит слова Гусятникова ТАСС. — Но мы готовимся, международный спортивный календарь утвержден: на смену Кубкам мира придут Кубки наций, также запланирована серия международных коммерческих турниров. Мы стараемся найти новую формулу привлечения на соревнования на треке новых зрителей и спонсоров, тем более что нам удалось наладить сотрудничество с телевидением. С финансовой точки зрения мы пострадали не очень сильно — потери оказались меньше, чем могли бы быть.

Мы выживем. У нас хороший финансовый комитет, который принимает грамотные решения, позволяющие избежать потерь.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10009731

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