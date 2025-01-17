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Сегодня, 18:35

Экс-руководителя женской велокоманды Верворта дисквалифицировали за домогательства

Алина Савинова
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Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) отстранила бывшего спортивного директора женской команды Velopro Герта Верворта, который обвинялся в сексуальных домогательствах, сообщается на сайте организации.

Расследование в отношении Верворта началось в июле 2024 года. Велогонщицы обвинили специалиста в ненадлежащем поведении психологического и сексуального характера. По итогам расследования Верворт был признан виновным. Его отстранили на пять лет от любой деятельности, связанной с велоспортом.

Также санкции были применены к менеджеру Эдди ван Бундеру, который за «халатность» получил дисквалификацию на три года и штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.

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