Экс-руководителя женской велокоманды Верворта дисквалифицировали за домогательства

Комиссия по этике Международного союза велосипедистов (UCI) отстранила бывшего спортивного директора женской команды Velopro Герта Верворта, который обвинялся в сексуальных домогательствах, сообщается на сайте организации.

Расследование в отношении Верворта началось в июле 2024 года. Велогонщицы обвинили специалиста в ненадлежащем поведении психологического и сексуального характера. По итогам расследования Верворт был признан виновным. Его отстранили на пять лет от любой деятельности, связанной с велоспортом.

Также санкции были применены к менеджеру Эдди ван Бундеру, который за «халатность» получил дисквалификацию на три года и штраф в размере 5 тысяч швейцарских франков.