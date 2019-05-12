Екимов утверждает: олимпийский чемпион Манаков умер из-за халатности врачей

Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов утверждает, что олимпийский чемпион-1980 Виктор Манаков умер из-за халатности врачей. Манаков умер на 59-м году жизни 12 мая в инфекционной больнице Москвы.

- Из-за недопустимой халатности врачей был упущен момент оперативного вмешательства в ход лечения, - цитирует ТАСС Екимова. - Виктор Манаков будет похоронен у себя на родине в Ленинградской области. Федерация велосипедного спорта России окажет всю возможную помощь семье умершего.