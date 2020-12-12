Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России
14:45
Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге, информирует «РИА Новости».
Екимов впервые был избран на эту должность в 2016 году.
Часть делегатов, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, голосовала в удаленном режиме.
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