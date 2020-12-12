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Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России

14:45

Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге, информирует «РИА Новости».

Екимов впервые был избран на эту должность в 2016 году.

Часть делегатов, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, голосовала в удаленном режиме.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201212/ekimov-1588912816.html

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