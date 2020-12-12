Екимов переизбран президентом Федерации велосипедного спорта России

Трехкратный олимпийский чемпион Вячеслав Екимов переизбран на пост президента Федерации велосипедного спорта России на отчетно-выборной конференции, которая проходит в Санкт-Петербурге, информирует «РИА Новости».

Екимов впервые был избран на эту должность в 2016 году.

Часть делегатов, в связи с ограничениями, связанными с пандемией, голосовала в удаленном режиме.