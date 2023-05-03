Екимов отреагировал на решение UCI допустить российских велогонщиков до международных стартов с 1 июня

Глава Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отреагировал на решение Международного союза велосипедистов (UCI) допустить российских велогонщиков до международных стартов с 1 июня.

«По допуску больше вопросов, чем ответов. Будем консультироваться по деталям. Есть нюансы, которые технически нам непонятны. В каком статусе будем заявляться? Кто будет командировать спортсменов? Много вопросов. Сейчас двери открыты, условия допуска понятны, но есть нюансы. Я бы не стал строить планы или прогнозы. В допуске в основном речь идет об этапах Кубках мира, но половина из них уже закончились в этом году. Чемпионат мира пройдет в Англии в августе, но можем ли мы туда попасть, если не участвовали в Кубке мира? Есть условия, как можно зарегистрироваться и попасть на соревнования, но каким образом?. Все турниры сейчас проходят как квалификация на Олимпийские игры. А как будем выступать в нейтральном статусе? Здесь встает вопрос о финансировании. Обеспечение экипировкой, как командировать состав — речь про группы поддержки, массажистов, механиков и так далее. Как их обеспечивать? Будем консультироваться, соберем свои вопросы, направим в UCI. Как получим ответ, уже будем строить свои планы и давать прогнозы», — приводит слова Екимова Metaratings.ru.

UCI и ранее допускал российских спортсменов в нейтральном качестве в индивидуальном порядке, если они выступали за профессиональные команды, которые зарегистрированы не под флагом России или Белоруссии. Теперь российские велогонщики получили право принимать участие в крупнейших международных стартах, включая Кубок мира, Лигу наций и чемпионаты мира.