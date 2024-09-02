Екимов оценил второе место Власова на 15-м этапе «Вуэльта Испании»

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов поделился впечатлениями от второго места Александра Власова на 15-м, горном этапе веломногодневки «Вуэльта Испании».

«Саша, конечно, старается. Понятно, что он связан с лидером команды, больше от него ждут помощи, нежели индивидуального выступления, успеха. Но второе место на этапе — значит, для него лично так легла карта, потому что у них есть лидер — Примож Роглич, видимо, он остался со своей группой и интересами, а Саша как-то оторвался. Саша молодец, поздравляю, второе место на горном этапе — хороший и высокий результат», — приводит слова Екимова ТАСС.

1 сентября Власов, выступающий за команду Red Bull Bora Hansgrohe, занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты Испании», уступив 12 секунд испанцу Пабло Кастрильо.