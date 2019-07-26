Дистанция 20-го этапа "Тур де Франс" будет сокращена

Дистанция 20-го этапа веломногодневки "Тур де Франс" будет сокращена. Такое решение приняли организаторы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает L'Equipe.

Вместо запланированных 130 километров гонщики преодолеют только 59. Напомним, что 19-й этап "Тур де Франс" был прерван из-за обрушившегося града, обледенения дороги и возникшей опасности схода селевых потоков.