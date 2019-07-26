Дистанция 20-го этапа "Тур де Франс" будет сокращена

Дистанция 20-го этапа веломногодневки "Тур де Франс" будет сокращена. Такое решение приняли организаторы из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает L'Equipe.
Вместо запланированных 130 километров гонщики преодолеют только 59. Напомним, что 19-й этап "Тур де Франс" был прерван из-за обрушившегося града, обледенения дороги и возникшей опасности схода селевых потоков.
Tour de France stage cut short today due to...snow! (And a mudslide) Why not just put the fat tires on and go for it? 😜#TDF19 pic.twitter.com/aUCF11j5Ph— gary (@somekindahippie) July 26, 2019
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