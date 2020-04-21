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Допинг

Чемпионка России по велоспорту Гончарова дисквалифицирована на 4 года

12:17
Александра Гончарова. Фото ЦСКА.
Александра Гончарова. Фото ЦСКА.

Российская велогонщица Александра Гончарова дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает сайт РУСАДА.

Срок дисквалификации 28-летней спортсменки отсчитывается от 9 сентября 2019 года. Спортсменка была признана виновной в нарушении пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Гончарова стала чемпионкой России по велоспорту на шоссе 2019 года в групповой гонке.

Дополнительная информация:

https://rusada.ru/

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