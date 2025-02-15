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Чемпионка Европы по велотреку Бурлакова могла сняться с соревнований из-за болезни

Алина Савинова

Старший тренер сборной России Сергей Ковпанец рассказал, что победительница чемпионата Европы 2025 года по велоспорту на треке в личном спринте Яна Бурлакова и бронзовый призер гонки Алина Лысенко могли сняться с соревнований из-за простудной болезни.

«Яна и Алина вышли на трек не в самом лучшем состоянии, накануне старта они подхватили какой-то простудный вирус, хотя в Европу летели здоровыми. У тренеров даже были мысли снять велосипедисток по ходу соревнований, но после того, как девчонки успешно проехали в предварительных заездах, было решено продолжать борьбу», — приводит ТАСС слова тренера.

Чемпионат Европы по трековому велоспорту 2025 года проходит с 12 по 15 февраля в бельгийском Хесден-Золдере.

Источник: ТАСС
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