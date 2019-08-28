Чемпион «Тур де Франс"-1997 напал на проститутку. Теперь его ждет серьезный штраф
15:33
Победитель «Тур де Франс"-1997 года немец Ян Ульрих оштрафован судом Франкфурта на 7200 евро за нападение на проститутку и нанесение ей увечий, сообщает Reuter.
Ульрих был осужден за причинение вреда здоровью. Инцидент произошел во Франкфурте 10 августа прошлого года. Ульрих оскорбил 31-летнюю женщину у попросил ее вернуть 600 евро, которые он заплатил ей за услуги, после чего ударил ее.
Пострадавшая не была заинтересована в продолжении расследования после того, как Ульрих извинился перед ней и выплатил денежную компенсацию.
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