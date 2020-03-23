Чемпион мира и призер Олимпийских игр велосипедист Денис Дмитриев поделился мнением о возможном переносе Игр в Токио и новой жизни в эпоху коронавируса.

— Велотрек в Крылатском закрыли, и я в ближайшее время поеду в Санкт-Петербург на трек Кузнецова, — сказал Дмитриев. — Он частный, и зная Кузнецова, верю, что его не закроют ни при каких обстоятельствах. В принципе, для тренировок там есть все условия. Подготовка продолжается, все нормально.

— Как быть без заграничных сборов?

— Да, мы планировали сначала ехать на Кипр, а потом в ЮАР. Все, естественно, отменилось. Но в целом, ситуация не критичная.

— Как вы относитесь к идее переноса Олимпийских игр в Токио?

— Мне все коллеги говорят, что в 2020 году Олимпиады не будет. А я почему-то все равно уверен, что ее проведут. Считаю, что коронавирус — это сильно распиаренная история. Через пару месяцев люди опомнятся и поймут, что если ты не в группе риска, ничего страшного в нем нет. Может, в Токио введут какие-то особые меры предосторожности, не знаю. Но Олимпиада должна состояться.

— Если ее все-таки перенесут, для вас это станет трагедией?

— Да нет, все же в одинаковых условиях. У меня был провальный сезон в плане травм, все наперекосяк. Так что лично для меня может даже лучше, если бы ее перенесли. (Наталья Марьянчик)

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