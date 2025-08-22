Бывшая звезда «Тур де Франс» получил четыре года дисквалификации

Французский велогонщик Франк Боннамур дисквалифицирован Международным союзом велосипедистов (UCI) до февраля 2028 года из-за отклонений в биологическим паспорте.

30-летний спортсмен стал сенсацией «Тур де Франс» 2021 года, четыре раза финишировав на этапах в десятке лучших. Однако тестирование в сезоне 2022 года выявило отклонения в биологическом паспорте велосипедиста предположительно относящиеся к 2016 году.

В начале прошлого года UCI временно отстранил Боннамура от участия в соревнованиях. Франк пытался бороться за свое честное имя, но из-за финансовых проблем был вынужден остановиться, и в конце прошлого года объявил о завершении карьеры. Решение против француза может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение месяца.