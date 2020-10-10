Британец Йейтс снялся с «Джиро д'Италия» из-за коронавируса

Британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott прекратил выступление на престижной многодневной велогонке «Джиро д'Италия» из-за заражения коронавирусом, сообщает AP.

У Йейтса проявились слабые симптомы заболевания в пятницу, по окончании седьмого этапа гонки. Два теста на коронавирус дали положительный результат. Британец был изолирован от команды. Остальные гонщики Mitchelton-Scott также сдали тесты на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными, поэтому они продолжат выступление.