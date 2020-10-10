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Британец Йейтс снялся с «Джиро д'Италия» из-за коронавируса

12:00
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Британец Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott прекратил выступление на престижной многодневной велогонке «Джиро д'Италия» из-за заражения коронавирусом, сообщает AP.

У Йейтса проявились слабые симптомы заболевания в пятницу, по окончании седьмого этапа гонки. Два теста на коронавирус дали положительный результат. Британец был изолирован от команды. Остальные гонщики Mitchelton-Scott также сдали тесты на коронавирус, результаты которых оказались отрицательными, поэтому они продолжат выступление.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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