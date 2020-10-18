Британец Харт выиграл 15-й этап «Джиро д'Италия»

Британец Тао Гейган Харт из команды Ineos стал победителем 15-го этапа велогонки «Джиро д'Италия».

Он преодолел дистанцию 185 км за 4 часа 58 минут 52 секунды. Вторым к финишу пришел голландец Вилко Келдерман из Sunweb, третьим — его партнер по команде австралиец Джей Хиндли. Россиянин Ильнур Закарин из ССС Team стал 22-м.

В общем зачете лидерство сохраняет португалец Жоау Алмейда из Deceuninck-QuickStep. Закарин располагается на 17-й строчке.