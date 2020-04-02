Боев и Страхов покинули больницу и помещены в карантин в ОАЭ

Генеральный менеджер «Газпром-Русвело» Ренат Хамидулин сообщил о состоянии велогонщиков Игоря Боева и Дмитрия Страхова, у которых был выявлен коронавирус.

Оба спортсмена ранее были госпитализированы в больницу ОАЭ.

— Боев и Страхов покинули больницу, также как наш механик Дмитрий Филиппович, — приводит слова Хамидулина РИА Новости. — Фактически они выписаны, но при этом помещены на жесткий по условиям карантин теперь уже на территории International Humanitarian City. Там они ждут дальнейшего решения властей ОАЭ.

Ранее был выписан наш массажист Сергей Пакура, и после такой же процедуры он тем же вечером был отправлен в Россию. Но с ребятами процесс другой — объяснили, что теперь по новым вводным и новым распоряжениям нужно держать на карантине дольше, и людей передерживают на всякий случай. Ребята уже неоднократно сдали отрицательные на коронавирус тесты, еще предстоит сдать один анализ.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.