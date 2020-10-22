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Австралиец Хиндли стал победителем 18-го этапа «Джиро д'Италия»

17:51

Австралиец Джей Хиндли, представляющий команду Sunweb, выиграл 18-й этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Он преодолел дистанцию протяженностью 207 километров по горной местности за 6 часов 3 минуты 3 секунды. Вторым стал британец Тео Гейган Харт из Ineos, третьим — испанец Пельо Бильбао из Bahrain-Mclaren.

Генеральный зачет возглавил голландский гонщик Sunweb Вилко Келдерман.

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