Австралиец Хиндли стал победителем 18-го этапа «Джиро д'Италия»

Австралиец Джей Хиндли, представляющий команду Sunweb, выиграл 18-й этап престижной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».

Он преодолел дистанцию протяженностью 207 километров по горной местности за 6 часов 3 минуты 3 секунды. Вторым стал британец Тео Гейган Харт из Ineos, третьим — испанец Пельо Бильбао из Bahrain-Mclaren.

Генеральный зачет возглавил голландский гонщик Sunweb Вилко Келдерман.