Армстронг извинился перед помощницей, которую обозвал алкоголичкой и шлюхой

Велогонщик Лэнс Армстронг во второй серии фильма «Лэнс» на телеканале ESPN ответил на вопрос, о чем он больше всего жалеет из всего, что происходило в его карьере.

В 2004 году бывшая помощница и физиотерапевт Армстронга Эмма О'Рейли обвинила того в допинге. О'Рейли работала с Армстронгом на протяжении четырех лет и помогала ему в том числе скрывать следы от уколов и капельниц, выбрасывать шприцы и прочее. Армстронг в ответ на ее публичное выступление назвал девушку «шлюхой» и «алкоголичкой».

Изначально во время съемок фильма он не захотел отвечать на вопрос, о чем он жалеет. Но потом попросил вырезать этот эпизод и принес Эмме свои извинения.

— Самое худшее — это то, как я поступил и как я говорил о ней, — сказал Армстронг. — Это реально самая плохая часть этого всего. (Наталья Марьянчик)

«Либо ты лузер, либо — на допинге». Армстронг не извиняется и не раскаивается