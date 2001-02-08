Паоло Беттини выиграл третий этап "Тура Лангкави"
Итальянец Паоло Беттини, выступающий за команду "Мапеи", стал победителем третьего этапа веломногодневки "Тур Лангкави".
На финише 177-километровой дистанции Беттини мощным спуртом опередил Александра Усова и Ивана Каранту, занявших соответственно второе и третье места.
Лидерство в общем зачете сохранил голландец Йенс Кертц. На 10 секунд от него отстают победитель сегодняшнего этапа Беттини и его соотечественник Энрико Дегано.
"Тур Лангкави". Малайзия. Третий этап.
1. Паоло Беттини (Италия) - 4:13.04
2. Александр Усов (Белоруссия)
3. Иван Каранта (Италия) - у обоих время победителя.
Положение в общем зачете.
1. Йенс Кертц (Нидерланды) - 14:46.21
2. Беттини
3. Энрико Дегано (Италия) - у обоих отставание 10 секунд.
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