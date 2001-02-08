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Паоло Беттини выиграл третий этап "Тура Лангкави"

8 февраля 2001, 14:41
Паоло Беттини выиграл третий этап &quot;Тура Лангкави&quot; Фото "СЭ"
Паоло Беттини выиграл третий этап &quot;Тура Лангкави&quot; Фото "СЭ"

    Итальянец Паоло Беттини, выступающий за команду "Мапеи", стал победителем третьего этапа веломногодневки "Тур Лангкави".

    На финише 177-километровой дистанции Беттини мощным спуртом опередил Александра Усова и Ивана Каранту, занявших соответственно второе и третье места.

    Лидерство в общем зачете сохранил голландец Йенс Кертц. На 10 секунд от него отстают победитель сегодняшнего этапа Беттини и его соотечественник Энрико Дегано.

    "Тур Лангкави". Малайзия. Третий этап.

    1. Паоло Беттини (Италия) - 4:13.04

    2. Александр Усов (Белоруссия)

    3. Иван Каранта (Италия) - у обоих время победителя.

    Положение в общем зачете.

    1. Йенс Кертц (Нидерланды) - 14:46.21

    2. Беттини

    3. Энрико Дегано (Италия) - у обоих отставание 10 секунд.

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