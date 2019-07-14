17-летнего велосипедиста проткнуло куском дерева на трассе. Жесть дня (18+)

Итальянский велосипедист Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как его насквозь проткнул кусок деревянной дорожки. Инцидент произошел во время чемпионата Европы среди юношей до 23 лет в Генте.
После неудачного падения подросток был доставлен в больницу, где ему три часа проводили операцию. Сейчас он находится в реанимации, его состояние внимательно отслеживается.
Исполнительный директор Cycling Vlaanderen Фрэнк Глорио, который организовал это мероприятие, заявил, что Гоббо находится в приподнятом настроении, несмотря на случившееся.
– Он сказал, что выиграл бы, если бы не этот случай. Он пока не хочет возвращаться на трассу, ему придется вновь обрести смелость и полностью выздороветь, – заявил Глорио.
Incredible quello che è successo ieri in pista a Gand per #LorenzoGobbo che caduto assieme ad altri è stato trafitto da un listello di legno staccato dalla pista. Ricoverato in ospedale ed operato dovrà starci per circa 15 giorni. Buona guarigione #amoilciclismo pic.twitter.com/CAnFZhzWed– Michele Malfatti (@MichGPS) July 13, 2019