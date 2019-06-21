14-летняя велогонщица погибла в ДТП на тренировке

В Оренбургской области автомобиль сбил насмерть 14-летнюю велогонщицу.
Предварительно установлено, что 38-летний житель города Орска, управляя автомобилем "Лада", допустил наезд на велосипедиста – 14-летнюю школьницу. По упомянутому факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
Федерация велосипедного спорта выразила соболезнования семье и близким погибшей в результате в ДТП Ольги Штанько.
Дополнительная информация
https://fvsr.ru/press/news/190621-fvsr-vyrazaet-soboleznovania-v-svazi-s-tragediej-unessej-zizn-olgi-stanko
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