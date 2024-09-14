Лучшего маунтинбайкера России могут дисквалифицировать пожизненно. Он попался на допинге во второй раз

Двукратный чемпион Европы Алексей Медведев провалил внесоревновательный допинг-тест.

41-летнего Алексея Медведева нельзя назвать звездой по меркам российского спорта, но для нашего маунтинбайка это значимая фигура. Как-никак, Медведев дважды выигрывал чемпионаты Европы в дисциплине марафон. Спортсмен даже в таком возрасте продолжал карьеру, получив еще в 2023-м нейтральный статус. Однако теперь его временно отстранили от соревнований, обнаружив запрещенную субстанцию во внесоревновательной допинг-пробе. С учетом допинговой дисквалификации в прошлом Медведев теперь рискует получить даже пожизненное отстранение от спорта, если, конечно, не сможет оправдаться.

Закрепился в марафонской элите

Напомним, что дисциплина «кросс-кантри» в маунтинбайке достаточно давно считается олимпийской — в рамках соревнований спортсмены преодолевают на кольцевой трассе в холмистой местности участки грунтовых и лесных дорог, полей, гравия. И все это с перепадом высот. Обычно такие состязания продолжаются от полутора до двух с половиной часов. В то время как марафоны кросс-кантри в гористой местности длятся примерно в два раза дольше.

Медведев в международных соревнованиях начал выступать достаточно давно, но при этом в зрелом возрасте. Причем в 2009-м уже стал призером международного марафона в Италии. Он довольно быстро освоился в мировой элите — занял шестое место на чемпионате мира-2009 в Австрии. А в 2011-м и вовсе первенствовал там же в Австрии на чемпионате Европы, проехав дистанцию за четыре часа 1 минуту и 45 секунд, опередив на четыре секунды Юкку Вастаранту из Финляндии.

В 2016-м Медведев с заметным преимуществом почти в полторы минуты выиграл чемпионат России, тогда же первенствовал на этапе Мировой серии во Франции, а в апреле 2018-го в Италии завоевал еще одно золото чемпионата Европы в марафоне. Причем с гигантским, более полутора минут, преимуществом над серебряным призером Самуэле Порро из Италии. В последние годы Медведев также выигрывал и занимал призовые места на международных марафонских соревнованиях в Европе.

Фото Павел Черепанов

Допинговый рецидив

Правда, в карьере россиянина все же было темное пятно — в августе 2017-го дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Алексея на два года за нарушение антидопинговых правил. Медведев оспорил вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл. Вернее, сумел уменьшить свое отстранение в четыре раза — с двух лет до шести месяцев. Что и позволило ему выступить на чемпионате Европы-2024 и выиграть свое уже второе золото.

В отличие от большинства российских спортсменов Медведев не оказался в международной изоляции с 2022-го. Международный союз велосипедистов (UCI) дал возможность россиянам получить нейтральный статус, и Алексей этим шансом воспользовался. Только в 2024-м в его послужном списке значатся пять международных стартов, а в 2023-м их было 12. Даже в 40 с лишним лет Медведев оставался на ведущих ролях в маунтинбайке. По крайней мере, в феврале он выиграл марафон в Испании. В последнем на данный момент старте в Италии в мае он, правда, не финишировал, а в начале июня был заявлен на соревнования во Франции, но там не стартовал. Теперь же пришли крайне неприятные для него новости.

«В рамках целевого внесоревновательного тестирования у спортсмена Алексея Медведева была взята допинг-проба, в которой была выявлена субстанция, включенная в запрещенный список ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. — Прим. «СЭ») на 2024 год, — рассказали ТАСС в Федерации велоспорта России. — Согласно п. 9.4.1. общероссийских антидопинговых правил, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях и иной деятельности на основании положений п. 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил».

Медведев отстранен со 2 сентября 2024-го. Если ему не удастся оправдаться или найти смягчающие обстоятельства, то шансов избежать сурового наказания будет немного. Обычно в случае допингового рецидива спортсменам грозит очень длительная дисквалификация вплоть до пожизненной.