Велоспорт
Маунтинбайк
Новости Олимпиада
Главная
Велоспорт
Маунтинбайк

Допинг

Сегодня, 15:30

Лучшего маунтинбайкера России могут дисквалифицировать пожизненно. Он попался на допинге во второй раз

Двукратный чемпион Европы по маунтинбайку Медведев во второй раз попался на допинге
Сергей Подушкин
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Медведев
Алексей Медведев.
Фото Павел Черепанов
Двукратный чемпион Европы Алексей Медведев провалил внесоревновательный допинг-тест.

41-летнего Алексея Медведева нельзя назвать звездой по меркам российского спорта, но для нашего маунтинбайка это значимая фигура. Как-никак, Медведев дважды выигрывал чемпионаты Европы в дисциплине марафон. Спортсмен даже в таком возрасте продолжал карьеру, получив еще в 2023-м нейтральный статус. Однако теперь его временно отстранили от соревнований, обнаружив запрещенную субстанцию во внесоревновательной допинг-пробе. С учетом допинговой дисквалификации в прошлом Медведев теперь рискует получить даже пожизненное отстранение от спорта, если, конечно, не сможет оправдаться.

Закрепился в марафонской элите

Напомним, что дисциплина «кросс-кантри» в маунтинбайке достаточно давно считается олимпийской — в рамках соревнований спортсмены преодолевают на кольцевой трассе в холмистой местности участки грунтовых и лесных дорог, полей, гравия. И все это с перепадом высот. Обычно такие состязания продолжаются от полутора до двух с половиной часов. В то время как марафоны кросс-кантри в гористой местности длятся примерно в два раза дольше.

Никита Фоминов. «Наш спорт похож на фигурное катание. Здорово собрать много четверных, но еще и выкатать их!» Лучший райдер России — о развитии BMX

Медведев в международных соревнованиях начал выступать достаточно давно, но при этом в зрелом возрасте. Причем в 2009-м уже стал призером международного марафона в Италии. Он довольно быстро освоился в мировой элите — занял шестое место на чемпионате мира-2009 в Австрии. А в 2011-м и вовсе первенствовал там же в Австрии на чемпионате Европы, проехав дистанцию за четыре часа 1 минуту и 45 секунд, опередив на четыре секунды Юкку Вастаранту из Финляндии.

В 2016-м Медведев с заметным преимуществом почти в полторы минуты выиграл чемпионат России, тогда же первенствовал на этапе Мировой серии во Франции, а в апреле 2018-го в Италии завоевал еще одно золото чемпионата Европы в марафоне. Причем с гигантским, более полутора минут, преимуществом над серебряным призером Самуэле Порро из Италии. В последние годы Медведев также выигрывал и занимал призовые места на международных марафонских соревнованиях в Европе.

Алексей Медведев
Фото Павел Черепанов

Допинговый рецидив

Правда, в карьере россиянина все же было темное пятно — в августе 2017-го дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Алексея на два года за нарушение антидопинговых правил. Медведев оспорил вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS) и выиграл. Вернее, сумел уменьшить свое отстранение в четыре раза — с двух лет до шести месяцев. Что и позволило ему выступить на чемпионате Европы-2024 и выиграть свое уже второе золото.

В отличие от большинства российских спортсменов Медведев не оказался в международной изоляции с 2022-го. Международный союз велосипедистов (UCI) дал возможность россиянам получить нейтральный статус, и Алексей этим шансом воспользовался. Только в 2024-м в его послужном списке значатся пять международных стартов, а в 2023-м их было 12. Даже в 40 с лишним лет Медведев оставался на ведущих ролях в маунтинбайке. По крайней мере, в феврале он выиграл марафон в Испании. В последнем на данный момент старте в Италии в мае он, правда, не финишировал, а в начале июня был заявлен на соревнования во Франции, но там не стартовал. Теперь же пришли крайне неприятные для него новости.

Данило Ди&nbsp;Лука. «Я обманывал, чтобы выигрывать. И не жалею». Звезда велоспорта считает, что допинг употребляют все

«В рамках целевого внесоревновательного тестирования у спортсмена Алексея Медведева была взята допинг-проба, в которой была выявлена субстанция, включенная в запрещенный список ВАДА (Всемирного антидопингового агентства. — Прим. «СЭ») на 2024 год, — рассказали ТАСС в Федерации велоспорта России. — Согласно п. 9.4.1. общероссийских антидопинговых правил, спортсмен временно отстранен от участия в соревнованиях и иной деятельности на основании положений п. 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил».

Медведев отстранен со 2 сентября 2024-го. Если ему не удастся оправдаться или найти смягчающие обстоятельства, то шансов избежать сурового наказания будет немного. Обычно в случае допингового рецидива спортсменам грозит очень длительная дисквалификация вплоть до пожизненной.

Читайте также
День программиста отметят 12 сентября
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
На Украине зафиксировали более 200 поджогов автомобилей военных
Агент Джикии оскорбил руководителей клуба, вратаря выставляют из команды, Станкович назвал одну из легенд красно-белых величайшим игроком. Что происходит в «Спартаке»
В посольство РФ в Лондоне обратились 34 иностранца за разъяснением выдачи РВП
Окажет ли поддержка Тейлор Свифт влияние на президентские выборы в США. Разбор
Популярное видео
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости